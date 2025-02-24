134 ветхих дома в Шымкенте включили в программу реновации

В Шымкенте ветхими признали 134 многоэтажных дома, сообщает «24KZ». Многие из них построили ещё в середине прошлого века, но капитальный ремонт так и не проводили. Специалисты бьют тревогу: жить в этих домах уже небезопасно.

В Шымкенте в программу реновации жилья попадают 134 дома. Срок их эксплуатации давно истёк, поскольку многие построены в послевоенные годы прошлого века.

Катерина Попкова, корреспондент:

- В Шымкенте определили дальнейшую судьбу жилых массивов, известных как «Зелёная балка-1» и «Зелёная балка-2». Эти микрорайоны считаются одними из самых проблемных в городе из-за ветхого жилья, которое ждет обновления не одно десятилетие. Теперь на месте старых бараков должен появиться современный и благоустроенный район мегаполиса.

Жители двух многоэтажных домов уже согласились на переселение. Им выдали ключи от новых квартир в микрорайоне «Шымсити». Новое жильё значительно просторнее прежнего.

Азат Исламов, руководитель Управления жилья г. Шымкента:

- Программа предусматривает 100% согласие жителей для переселения. Поскольку при обмене квартир новая переходит в частную собственность гражданина, он вправе по своему усмотрению распорядиться. Он может продать эту квартиру, в дальнейшем приобрести в этом районе какую-нибудь другую недвижимость, в том числе дом. В этом случае нет никаких преград.

Надежда Чикризова хочет переехать из аварийного дома, но её соседи против. А программа реновации предусматривает согласие всех жильцов дома.

Надежда Чикризова, жительница г. Шымкента:

- У нас есть бабушка 95 лет. Не соглашается она, ни в какую не соглашается. Потому что у нее здесь вся жизнь прошла. И вот у нас квартира, получается, одна там, а эту дедушка на внучку переписал – 1/3 квартиры, там родственник и тоже ни в какую не соглашается. Мы сидим, ждем.

Частные дома под программу реновации жилья не подпадают, хотя их в этом районе больше, чем двухэтажек. Каждое домовладение выкупит государство по рыночной стоимости. Тем владельцам, у которых есть проблемы с документами, акимат обещает помощь. На территории 36 гектаров планируют построить новый административный центр, а вдоль железнодорожных путей – индустриальную зону.

Олжас Таджибаев, руководитель Управления строительства г. Шымкента:

- В целом здесь будет Енбекшинский районный акимат, административные здания к нему, социальные проекты, как ЦОН, строительство детских садов, спортивных ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить.

Местные власти активно расселяют ветхие дома в этом районе, чтобы продемонстрировать успешный пример частным инвесторам. Увидев реальное действие госпрограммы, они, возможно, захотят поучаствовать в проекте, выкупая частные дома для последующей застройки жилого массива.

Авторы: Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Самат Нагашбекулы.