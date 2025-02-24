28 тысяч обращений поступило в прокуратуру Астаны в 2024 году

Свыше 28 тысяч обращений поступило в прокуратуру Астаны за прошлый год, передает «24KZ». Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.

81% обращений касался вопросов досудебной стадии уголовного процесса. Еще 726 – связаны с законностью рассмотрения уголовных дел в судах. Вопросы по исполнению наказания возникли у авторов около 700 обращений.

При этом лидирующее место из числа жалоб занимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства или социального характера.