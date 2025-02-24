На ₸150 млн обманули интернет-мошенники жителей ЗКО

В Западном Казахстане растёт количество интернет-преступлений, сообщает «24KZ». Только с начала года жертвами мошенников стали больше 50 жителей региона. В прошлом году зарегистрировали на 22 случая меньше. По данным Департамента полиции, злоумышленники продолжают внедрять новые криминальные схемы.

Отточенная речь, чеканная дикция: «Вам звонят из Национального банка».

Бауыржан Еркекулов, житель г. Уральска:

- Звонила женщина. Сказала, что с моими счетами проводят какие-то мошеннические действия. Якобы какой-то Мурат оформляет на моё имя кредит.

Бауыржан Еркекулов сразу заподозрил неладное и уже собирался бросить трубку. «Только голос на другом конце провода как будто-то загипнотизировал», - делится житель Уральска.

Бауыржан Еркекулов, житель г. Уральска:

- Потом позвонили якобы сотрудники полиции. Дальше я как под гипнозом поехал в банк, снял 2 млн тенге и отправил мошенникам.

На какие только ухищрения не идут, чтобы убедить жертву перевести деньги якобы на безопасный счёт. И таких историй в регионе немало. По словам начальника Управления по противодействию киберпреступности Артура Мусагалиева, атакам виртуальных преступников жители области подвергаются ежедневно. Ущерб от действий злоумышленников с начала года превысил 150 млн тенге.

Артур Мусагалиев, начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО:

- В прошлом году у нас имели место 469 фактов интернет-мошенничества. Из них почти 40% мы раскрыли. Самый большой ущерб – 104 млн тенге житель Аксая потерял за неделю. Он положил все свои денежные средства от продажи квартиры на счета мошенников. В последующем они были похищены.

Участились факты дропперства, то есть когда мошенники покупают счета молодых людей, в основном студентов, куда в последующем переводят похищенные у доверчивых граждан средства. Правоохранители не устают напоминать, что никогда и никому нельзя сообщать данные банковских карт.

Артур Мусагалиев, начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО:

- Самым ущербным видом мошенничества являются двойные звонки. Сперва звонит сотрудник сотовой связи или коммунальной службы, получает пароль, поступающий от 1414. Далее, спустя некоторое время, 10-15 минут, звонит другой человек, представляется сотрудником правоохранительных органов, в последующем подключает потерпевших к якобы сотрудникам Национального банка, который заставляет получать кредиты, снимать денежные средства с депозитов и переводить на счета дропперов.

Чаще всего на удочку мошенников попадаются пенсионеры, учителя и врачи, добавили в ведомстве. Сейчас стражи порядка усилили профилактическую работу: проводят встречи с сотрудниками бюджетных организаций.

К слову, в прошлом году онлайн-аферисты нанесли жителям региона ущерб на сумму 1 млрд тенге.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Калыбек Акрап, Эльдар Аюпов.