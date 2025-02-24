Нелегальное казино заработало более 77 млн тенге в Мангистау

В Мангистауской области ликвидирована преступная группа, которая с 2022 по 2023 год организовывала незаконный игорный бизнес под видом компьютерного клуба, передает «24KZ» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Операторы принимали ставки через банковские переводы, после чего регистрировали игроков на платформе, выдавая логины и пароли для доступа к играм.

За время работы группа заработала более 77 млн тенге. Эти деньги использовали для покупки двух автомобилей — Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320, стоимостью 36 млн тенге.

Суд признал участников виновными и назначил им наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Приобретенные на преступные доходы автомобили конфискованы.