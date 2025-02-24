Ракетный комплекс «Байтерек» заработает в 2025 году

Космический ракетный комплекс «Байтерек» может заработать в этом году, передает «24KZ». Первые испытания запланированы на декабрь. Об этом сообщил космонавт Айдын Аимбетов, который возглавляет совместное казахстанско-российское предприятие.

Создание этого проекта страны обсуждают уже долгое время. Однако сроки запуска переносили несколько раз.

Запуск ракетного комплекса Казахстан и Россия начали обсуждать ещё в 2004 году. Тогда стороны подписали соглашение, которое предусматривало строительство нового предприятия на базе космодрома Байконур. Изначально планировали использовать экологически безопасные ракеты «Ангара». Однако, спустя 16 лет, в документ снова внесли изменения, выбрав в качестве носителя модернизированную версию ракеты «Союз-5». И вот очередные поправки. На минувшем пленарном заседании Мажилис принял в работу соответствующий проект ратификации.

Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК:

- В соглашение вносятся изменения в части переноса сроков начала летных испытаний с 2023 на 2025 год, предоставления совместному предприятию «Байтерек» преференций по налогу, увеличения обязательств российской стороны по загрузке комплекса с 2 до 3 пусков в год. Еще одна цель этого законопроекта направлена на обеспечение прав казахстанских граждан.

Новый космический ракетный комплекс играет ключевую роль в обеспечении будущего космодрома Байконур. «Байтерек» будет использовать экологически чистую ракету-носитель, что соответствует мировым трендам на снижение вредных выбросов и повышение безопасности. Таким образом, новое предприятие продлевает сроки эксплуатации легендарного космодрома.

Айдын Аимбетов, председатель правления АО «СП «Байтерек»:

- Сохраняется работоспособность инфраструктуры этого легендарного космодрома. Тем не менее немаловажный фактор с казахстанской стороны – это содержание обслуживания стартового комплекса, которое будет осуществляться нашими казахстанскими специалистами, что позволит продолжить развитие научно-технического потенциала. Пусковые услуги, которые применяются в современном мире, очень коммерчески прибыльны. Если Казахстан возьмёт часть пусковых услуг, это будет не только Казахстану независимый выход в космос, а также даст возможность с привлечением инвестиций ведущих космических держав.

На реализацию проекта выделили дополнительно 63 млрд тенге. Напомним, первый запуск должен был состояться ещё в 2023 году, но дату переносили несколько раз. По словам российских экспертов, это связано с задержкой разработки новых ракет-носителей «Амур» и «Иртыш».

Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН:

- Разрабатываются новые носители, которые позволят заменить прославленный «Союз». Он на самом деле рекордсмен. Нет в мире носителей, которые бы так долго эксплуатировались, то есть больше 60 лет. «Иртыш» и «Амур», в общем, могут запускаться с материка. Но, конечно, там придется всё-таки как-то старты доработать, но не очень серьезно, потому что это в каком-то смысле сильно соответствует тому, что было для «Союза».

Первый испытательный запуск запланирован на декабрь этого года.

Авторы: Алишер Ашимов, Ернар Нысанбай.