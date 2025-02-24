Ярмарка вакансий с участием более 50 работодателей пройдет в столице

28 февраля в столице состоится ярмарка вакансий, приуроченная к Году рабочих профессий, передает «24KZ» со ссылкой на акимат Астаны.

На ярмарке, организуемой акиматом района Нура, более 50 работодателей представят свыше 200 вакансий в различных сферах – от образования и медицины до бизнеса и госслужбы.

Мероприятие будет проходить в ледовом дворце «Барыс Арена» (пр. Туран, 57) с 13:00 до 20:00. Вход свободный. Принять участие смогут жители всех возрастов.

Посетители смогут напрямую поговорить с представителями компаний, узнать о вакансиях с разными условиями труда и графиком, а также оставить резюме.

Работодатели, желающие принять участие, могут связаться по номерам: +7 (776) 111-80-08; +7 (771) 111-88-81; +7 (776) 978-99-00; 55-00-48.