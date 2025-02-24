Более тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 070 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 149 тыс. этнических казахов, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Более половины кандасов (51,9%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 37,5% – из Узбекистана, 7,1% – из Туркменистана, 1,8% – из России и 1,7% – из других стран.

По состоянию на 1 февраля 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,2%, несовершеннолетние – 32,9% и пенсионеры – 6,8%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16,7% имеют высшее образование, 32,9% – среднее специальное образование, 48,4% – общее среднее образование и 1,9% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человека. По состоянию на 1 февраля 2025 года в регионы расселения переселен 171 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и на каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг).

В целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан и кандасов в трудодефицитные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.