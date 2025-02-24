Этнические казахи получили 65 карт «Ата жолы»

65 карт «Ата жолы» выдано этническим казахам – гражданам других стран. Они могут жить и работать в Казахстане в течение 10 лет без потери гражданства, передает «24KZ».

На сегодняшний день 27 карт получили бизнес-иммигранты, готовые развивать своё дело, ещё 38 карт выданы востребованным специалистам. Среди них инженеры-физики, математики, химические технологи, врачи-хирурги и педиатры. Они прибыли из России, Германии, Израиля, Франции, Великобритании, Нидерландов и других стран. Владельцы карт имеют равные права с гражданами Казахстана и кандасами.

Карта «Ата жолы» внедрена по поручению Президента в июле 2023 года.