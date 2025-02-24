Ввоз яиц в Казахстан ограничат

Министерство сельского хозяйства, Министерство торговли и интеграции, Союз птицеводов, отраслевая ассоциация яичных производителей и Союз торговых сетей подписали меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

Основой Меморандума является взаимная заинтересованность сторон в обеспечении стабильности цен и повышение социальной ответственности бизнеса.



Для защиты местных производителей Министерство сельского хозяйства рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с МТИ примет контрольные меры по недопущению реализации серого импортированного пищевого яйца.



Союз птицеводов и Ассоциация взяли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах.



В свою очередь, Союз торговых сетей обеспечивает соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки согласно действующему законодательству и не допускает фактов взыскания вознаграждения по реализации яиц данной категории.