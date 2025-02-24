Уход за ребенком засчитают в стаж и папам в Казахстане

Седьмого февраля текущего года Конституционный Суд Республики Казахстан признал, что время ухода неработающего родителя за ребенком до трех лет (но не более 12 лет в общей сложности) должно засчитываться в трудовой стаж для получения пенсии, передает «24KZ» со ссылкой на официальный telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение гражданина. Ему судом было отказано в учете времени ухода за ребенком до 1 января 1998 года при начислении пенсии, со ссылкой на норму закона, которая учитывает такой стаж только для неработающих матерей. Он посчитал это нарушением принципа равенства прав отцов и матерей, носящим дискриминирующий характер в отношении одного из родителей.

Орган конституционного контроля посчитал, что родители равны в своих правах и обязанностях по воспитанию детей, а государство обязано защищать семью и обеспечить социальные гарантии. Поэтому теперь при расчете трудового стажа для пенсии время ухода за ребенком должно учитываться для неработающего родителя, а не только для матери.