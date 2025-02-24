ТОП-5 курортных зон Казахстана

В период с января по сентябрь 2024 года курортные зоны Казахстана посетили 3,4 млн туристов. Объем оказанных услуг гостиниц и отелей составил 129 млрд тенге, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Представляем рейтинг пяти самых популярных направлений для отдыха:

5 место — Балхашская курортная зона

Уникальный регион у берегов озера Балхаш привлек 120 948 гостей, очарованных его природной красотой.

4 место — Алакольская курортная зона

Озеро Алаколь стало местом отдыха для 125 621 туриста в области Абай и 113 059 гостей в области Жетису, подтверждая статус одной из ключевых природных жемчужин страны.

3 место — Щучинско-Боровская курортная зона

Природное богатство региона — леса, озера и курортные комплексы — привлекло 275 295 путешественников.

2 место — Мангистауская курортная зона

Пейзажи Мангистау и побережье Каспийского моря стали местом отдыха для 325 013 туристов.

1 место — Алматинский горный кластер

Лидером рейтинга стал Алматинский горный кластер, который посетили 1 996 801 турист. Горные пейзажи и чистейший воздух делают этот регион центром притяжения для любителей активного и природного отдыха.