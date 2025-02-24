Программа «Еңбек»: иски о возврате субсидий поданы в отношении 368 человек

В Северо-Казахстанской области тем, кто воспользовался субсидиями на добровольное переселение по программе «Еңбек», но уехал обратно, придётся вернуть деньги, передает «24KZ».

Судебные иски поданы в отношении 368 человек. Общий ущерб составил 373 миллиона тенге. По условиям программы, переселенцы после получения господдержки должны проживать в северном регионе не меньше пяти лет. Всего за последние три года обратно в южные регионы уже вернулись около 2 тысяч человек.