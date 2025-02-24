  • 502.89
  • 527.03
  • 5.71

Программа «Еңбек»: иски о возврате субсидий поданы в отношении 368 человек

  • 24.02.2025, 17:30
  • 86

В Северо-Казахстанской области тем, кто воспользовался субсидиями на добровольное переселение по программе «Еңбек», но уехал обратно, придётся вернуть деньги, передает «24KZ».

Судебные иски поданы в отношении 368 человек. Общий ущерб составил 373 миллиона тенге. По условиям программы, переселенцы после получения господдержки должны проживать в северном регионе не меньше пяти лет. Всего за последние три года обратно в южные регионы уже вернулись около 2 тысяч человек.

Теги