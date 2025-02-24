Антикор запустил WhatsApp-чат-бот для граждан

В рамках исполнения поручений Главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по продвижению принципов «Закон и порядок» в обществе, передает «24KZ» со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В современных условиях эффективное противодействие коррупции возможно при активном участии и поддержке со стороны общества.

В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, а также повышения гражданской активности, Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции.

Теперь каждый гражданин может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через мессенджер WhatsApp.

Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424.

Что можно сделать через WhatsApp-чат-бот Антикор 1424?

✅ Сообщить о фактах коррупции

✅ Получить консультацию по вопросам противодействия коррупции

За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге.

Заведомо ложное сообщение о коррупции влечёт уголовную ответственность.