Нейрохирургические операции стали доступнее жителям Шымкента. Лист ожидания значительно сократился, передает «24KZ». Ранее пациентов отправляли в столицу, теперь же необходимую помощь можно получить на месте. В этом году бюджет здравоохранения мегаполиса превысил 126 миллиардов тенге. Значительная его часть направлена на проведение более 20 видов сложных операций.

Сложные операции на головном мозге успешно проводят в Шымкенте. Делают их в городской больнице №2. Наталья Двинина поступила сюда с диагнозом «аневризма сосудов головного мозга». Врачи называют это состояние «бомбой» в голове, которая может привести к инсульту. Однако благодаря своевременной диагностике Наталья смогла избежать тяжелых последствий.

Наталья Двинина, жительница г. Шымкента:

– Я чувствую себя отлично, хорошо чувствую. Естественно есть определенные боли, это понятно, вмешательство локального такого характера. Всё отлично.

Успех подобных вмешательств – заслуга команды опытных специалистов. Массово сложные нейрохирургические операции в больнице начали проводить с прошлого года. Теперь шымкентцам реже приходится ехать в столицу, а современные технологии дают шанс даже самым тяжелым пациентам.

Бакытжан Позилов, главный врач больницы № 2 г. Шымкента:

– Мы провели более 200 операций нейрохирургических. Конечно, есть сложные диагнозы, сложные были операции. Допустим такие операции, как аневризма сосудов головного мозга, сложные опухали головного мозга, сложные патологии позвоночника. Мы до конца года запланировали лечение эпилепсии нейрохирургическим путём, и лечение паркенционизма нейрохирургическим путем.

Лист ожидания на такие операции сократился, а благодаря системе обязательного медицинского страхования пациенты получают дорогостоящее лечение бесплатно. Стоимость одной такой операции может превышать 10 миллионов тенге, но застрахованные пациенты проходят лечение за счет фонда.

Раушан Мусралиева, начальник отдела оценки, качества и мониторинга договорных обязательств филиала ФСМС по г. Шымкенту:

– Четыре раза выросло финансирования именно высокотехнологических услуг. В городе растёт, лидер по сравнению с другими регионами, наш город Шымкент по выполнению высокотехнологических услуг нейрохирургические операции, кардиологические операции.

В этом году шымкентские нейрохирурги не намерены сбавлять темп. В их распоряжении есть и современное оборудование, и необходимый опыт. Безнадежных случаев сегодня становится меньше, это и есть, по мнению врачей, современная медицина.

Авторы: Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Самат Казанбаев