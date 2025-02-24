Как найти работу осуждённым после выхода на свободу

Как осуждённым найти работу после выхода на свободу? Для этого их обучают и помогают обрести практические навыки прямо в стенах закрытых учреждений. Сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы столицы показали журналистам «24KZ» работу швейного цеха.

Основам кройки и шитья одежды Борис Пукшта научился всего за несколько месяцев. Сейчас он обучается на мастера. После курсов сможет получать надбавку к зарплате. Деньги Борис планирует и дальше отправлять родным.

Борис Пукшта, осуждённый:

– Минимальная заработная плата у нас сейчас, пока мы ученики мастера. Как только мы выходим на мастера, мы уже получаем часть от объема. В настоящее время я прохожу обучение, планирую завершить его и выйти на объем, чтобы как можно больше зарабатывать и отправлять в семью, домой.

Трудятся осуждённые вместе с гражданским населением. Как отмечают правозащитники, это одно из условий гуманизации наказания. Тесные профессиональные контакты помогают заключённым социализироваться и адаптироваться к жизни на свободе.

Борис Пукшта, осуждённый:

– Коллектив у нас смешанный, есть мастера вольные, просто работают и есть осуждённые по разным статьям, с разных корпусов. Мы здесь взаимодействуем, общаемся, коммуницируем. Время быстро проходит, мы отвлечены от того, что находимся вдали от дома.

В швейном цехе созданы все условия. Осуждённых привозят и увозят на автобусе, обеспечивают питанием и оборудованием. Только это предприятие в столице выпускает больше 50 готовых изделий в день. Это футболки, рубашки, брюки и парадные кители.

Ерхан Есов, начальник отдела организации труда осуждённых учреждения №3 КУИС МВД РК:

– Здесь трудоустроено порядка 50 осужденных. Они занимаются пошивом форменной одежды для всех видов сотрудников, не только УИС, но и МВД, АФМ. Кроме этого, занимаются пошивом рабочей одежды.

По словам правоохранителей, работой в этой колонии-поселении обеспечены все. А ещё есть возможность трудиться на производстве металлоконструкций, брусчатки, газоблоков и салфеток.

Авторы: Амир Хайдаров, Абдулхамит Булекпаев