Инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью создают в Карагандинской области

В Карагандинской области создают инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью. В прошлом году Центр трудовой мобильности трудоустроил 13 человек с особыми потребностями, передает «24KZ». В этом году планируют обеспечить работой людей с нарушением слуха, зрения и проблемами опорно-двигательного аппарата. Местные власти субсидируют предприятия, которые принимают их на работу.

Предприятия Карагандинского региона стали охотнее брать на работу людей с особыми потребностями. Одна из причин – государство компенсирует работодателям покупку оборудования, которое нужно людям с инвалидностью. Кроме того, государство выплачивает часть зарплаты.

Нурлан Сыздыков, директор Центра трудовой мобильности по Карагандинской области:

– В прошлом году Центр трудовой мобильности создал 13 специальных рабочих мест по двум направлениям. В этом году запланировано трудоустроить столько же людей с инвалидностью, но уже по трём категориям: лица с нарушением слуха, зрения и с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Год назад Лидию Гонкину трудоустроили в швейный цех. Здесь для неё создали особые условия. За счёт государства установили оборудование для оповещения – цифровое табло и наручные «умные» часы.

Лидия Гонкина, швея:

– До этого я работала швеёй в одном из ателье, шили рукавицы. Когда объёмы закончились, мне пришлось искать другое место. Я обратилась в Карьерный центр. Мне предоставили работу. Мы шьём спецодежду. У нас замечательный коллектив. Все помогают друг другу. Коллеги даже выучили жесты, чтобы общаться со мной.

Ардак Искаковой после получения инвалидности III группы по зрению пришлось уволиться с работы. Тогда специалисты Центра трудовой мобильности помогли ей трудоустроиться администратором в клинику. Здесь для Ардак купили компьютер со специальной клавиатурой и программным обеспечением.

Ардак Искакова, администратор клиники:

– Объяснили ход работы, работаю я с утра с 9 до 14:30. Работа мне нравится, принимаю пациентов, пишу их данные.

В Центр трудовой мобильности в этом году от работодателей поступили заявки на трудоустройство 11 человек с особыми потребностями. На предприятиях региона готовы принять сборщиков пластиковых окон, упаковщиков и менеджеров по маркетингу. В области проживают больше 32 тысяч людей с особыми потребностями трудоспособного возраста. Треть из них нашли работу самостоятельно или при помощи карьерных центров.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайлау Игликов