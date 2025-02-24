Таза Қазақстан: 120 тысяч деревьев высадят в области Жетысу

В области Жетысу по программе «Таза Қазақстан» в этом году высадят 120 тысяч деревьев. Это на 20 тысяч саженцев больше, чем в прошлом, передает «24KZ».

В течение года было вывезено около 13 тысяч тонн мусора. Очистили и отремонтировали больше 20 километров арычных сетей, обновили кровлю и фасады десятков многоэтажек. Реконструировали и благоустроили парки, скверы и больше сотни детских игровых и спортивных площадок. В текущем году все эти работы продолжатся.

Объём финансирования увеличат в три раза. Сумма расходов превысит 16 миллиардов тенге.

Алибек Адильбаев, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ области Жетысу:

– В этом году запланированный объём работ намного больше. Предстоит реконструировать фасады и кровлю 140 многоквартирных домов, обновить и построить больше 70 детских дворовых площадок, высадить 120 тысяч деревьев. Больше трети выделенных средств будут потрачены на проведение освещения в населённых пунктах области.