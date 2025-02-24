С последствиями сильного снегопада продолжают бороться в Актобе

В Актобе за три дня выпало осадков в два раза больше месячной нормы. В городе продолжают бороться с последствиями сильного снегопада. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. А на областных и республиканских трассах из-за непогоды проводили спасательные операции, передает «24KZ».

Областной центр буквально засыпало снегом. Если центральные дороги, по которым курсирует общественный транспорт, в порядок уже привели, то до второстепенных улиц техника дошла не везде.

Адильбек Ахмет, главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Актобе:

– В настоящее время в уборке снега задействовано 350 единиц спецтехники и более 400 рабочих. Зимним содержанием дорог занимаются 17 подрядных организаций. Сейчас работы продолжаются в жилых массивах.

Неспокойными выдались выходные дни также для спасателей. В регионе бушевала метель. С трасс эвакуировали людей, легковой и грузовой транспорт. В Мартукском районе помощь понадобилась ребёнку с астмой, в больницу райцентра, а это 100 км, его везли на технике высокой проходимости. В Уилском районе в больницу точно также доставили женщину с новорождённым.

Аслан Арзымбетов, начальник управления ДЧС Актюбинской области:

– Силами ДЧС и войсковой части МЧС РК были проведены 31 аварийно-спасательная и 4 поисково-спасательные работы. В результате спасены 28 человек, эвакуированы 63 человека и из снежных заносов вызволены 14 грузовых и 21 легковой автомобиль.

Техника продолжает работать на областных и республиканских трассах. Проезд по всем направлениям сейчас открыт. Подрядные организации убирают снег с обочин, чтобы расширить проезжую часть.

Ринат Уразгалиев, заместитель директора Актюбинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»:

– В настоящее время обстановка стабильная, заторов нет. 82 единицы техники работали именно на тех участках, где образовалось ограничение движения. У нас в основном были трудности по направлению Актобе-Астрахань, именно на обходе города Алга. В данное время дорога открыта. Из-за сильного порывистого ветра там задувало.

По прогнозам синоптиков, снегопады в области продлятся до конца этой недели. Поэтому спасателям и дорожным службам нужно быть во всеоружии.

Авторы: Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков