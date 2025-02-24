Посевы сахарной свеклы могут сократить в Жамбылской области

В Жамбылской области могут вдвое сократить посевы сахарной свёклы. Связано это с тем, что в регионе работает всего одно предприятие по её переработке. Поэтому местные власти намерены ввести лимит на приём свёклы, передает «24KZ». Фермеры же опасаются, что если не смогут по-прежнему сеять на больших площадях, то им не удастся погасить кредиты.

В прошлом году площадь посевов сахарной свёклы в Жамбылской области превысила 11 тысяч гектаров. Фермеры собрали рекордные объёмы – около 650 тысяч тонн, но урожай доставил им только хлопоты. Свекловоды месяцами не могли сдать сладкие клубни на переработку. На сахарном заводе Меркенского района не хватало производственных мощностей.

Ергали Асанкулов, фермер из Жамбылского района:

– Меркенский сахарный завод мощность не позволяет. А если они принимают 250-300 тысяч тонн, мы сдали 450-480 тонн. Мы хотим в этом году по содействию Правительства, областного акимата Таразский сахарный завод чтобы запустили, хотя бы на 100 тысяч тонн.

Фермеры опасаются, что если не запустить линию по переработке сахарной свёклы на Таразском заводе, то проблемы со сбытом сладкого клубня могут повториться, а это недельные ожидания грузовиков и огромные очереди у завода. Поэтому они предлагают ввести кредитные каникулы. Иначе свекловоды рискуют понести большие убытки.

Саха Манатов, председатель Ассоциации свекловодов Жамбылской области:

– Все кредиты лизинги, остановить на год, тогда мы не будем сеяться, а так мы не сможем, сейчас все мы обанкротимся. Максимально 300 тысяч тонн лимит дали. Это на все свёклосеющиеся районы, это 6 районов разделили, практически получается 50%-60% сокращение посевных площадей.

В этом году в Жамбылской области намерены ввести лимит на приём сахарной свеклы. Об этом фермеров предупреждают до начала посевного сезона. Меркенский сахарный завод сможет принять на переработку максимум 300 тысяч тонн.

Кайрат Кошенов, руководитель управления сельского хозяйства:

– Мы не можем допустить в этом году повторения такой ситуации 2024 года. Если мы опять же получим порядка 500-600 тысяч тонн, нам опять некуда будет его девать. Мы на сегодняшний день доводим лимиты до районов, максимальных объёмов, которые возможно будет принять сахарным заводам.

Таразский сахзавод работает только на импортном сахарном тростнике. Последнее время здесь пытаются наладить переработку сахарной свёклы, проводят инженерно-проектные работы, но запустить линию по выпуску свекловичного сахара в этом году не успеют.

Канат Алиев, представитель Таразского сахарного завода:

– Часть оборудования уже проплачена, часть заключена контракты. Мы открыто решили предупредить, что с сезона 2025 года завод не будет готов к переработке сахарной свёклы. Потому что это связано больше даже ещё и с логистическими вопросами, которое оборудование не успевают изготовить, привести, строительно-монтажные работы.

Производственную линию по переработке сладких клубней на Таразском сахарном заводе планируют запустить в следующем году. На это инвесторы затратят около 2 миллиардов тенге.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Бакытжан Бапаев, Эльдар Байдилда