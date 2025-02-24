Три тысячи кандасов получили субсидии в 2024 году

Более миллиона этнических казахов вернулись на Родину за годы независимости. Больше половины из них – из Китая, 37,5% – из Узбекистана, остальные – из Монголии, России, Таджикистана и других стран, передает «24KZ».

Судя по статистике, миграция не прекращается. С начала года получили статус кандаса 1070 этнических казахов. Больше 60% из них – лица трудоспособного возраста.

Прибывшие граждане поселились в различных регионах республики. Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные области: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и область Абай. На 1 февраля уже переселен 171 соотечественник. При этом квота приема кандасов на этот год составляет 2309 человек. В случае переезда в эти районы кандасам оказывается господдержка. Это единовременная субсидия в размере 70 МРП на каждого члена семьи, а также выплаты для найма жилья и оплаты коммунальных услуг ежемесячно в течение одного года от 59 до 118 тыс. тенге.

В 2024 году такую поддержку получили 3 тысячи кандасов. Помимо денежных выплат они имеют право на бесплатную медпомощь. Освобождаются от налоговых и таможенных платежей. Отметим, мотивируют и работодателей, чтобы они принимали на работу кандасов и переселенцев из южных регионов республики. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

Дина Темирбулат, главный эксперт Комитета по миграции МТСЗН РК:

– Работодателям региона приема, оказывающим содействие в межрегиональном переселении кандасов либо переселенцев, предоставляется единовременная субсидия в размере 400 МРП при условии трудоустройства на постоянную работу до 2 лет, либо возмещается сумма расходов до 50%. Это составляет 1160 МРП при условии кандасов, либо переселенца на 5 лет.

Из переселившихся граждан высшее образование имеют почти 17%. Треть кандасов имеют среднее специальное и почти половина – общее среднее образование. Кстати, государством для кандасов предусмотрена выдача бесплатных земельных участков для садоводства и растениеводства. Правительство создает условия для переезда в Казахстан высококвалифицированных кадров.

65 КАРТ «АТА ЖОЛЫ"» ВЫДАНО ЭТНИЧЕСКИМ КАЗАХАМ

Так, с 2023 года внедрена карта «Ата жолы», которая даёт право жить и работать в Казахстане в течение 10 лет. На сегодня карту получили 65 человек. 27 из них – как бизнес-иммигранты и 38 – как востребованные специалисты. Среди них – инженеры-физики, математики, химики-технологи, хирурги и педиатры. Они прибыли из России, Германии, Израиля, Франции, Великобритании, Нидерландов и других стран. Обладатели карты «Ата жолы» обладают равными правами с гражданами Казахстана, но жилье приобретают самостоятельно. Отметим, желающих работать в Казахстане было больше.

Дина Темирбулат, главный эксперт Комитета по миграции МТСЗН РК:

– В 2024 году были предприняты меры по проверке обладателей карты «Ата жолы» совместно с КНБ, Минтруда на проверку наличия их отношения к террористической экстремистской деятельности. Имеются отказы. Например, из 124 заявок, поданных за этот период, выдано 65. Но бывает, что отказывают по причине отсутствия наличия документов, принадлежности к этнической национальности.

Безусловно, в основе успеха экономического развития лежит человеческий потенциал. Кадры – это главный ресурс, на привлечение которого огромное внимание уделяют все развитые страны. Правда, пока что наблюдается низкая активность предпринимателей по трудоустройству кандасов и спецпереселенцев из южных регионов. По данным Минтруда и соцзащиты, в прошлом году субсидии получили всего 2 работодателя. Они приняли на работу 10 человек.

Автор: Гульнара Хасан