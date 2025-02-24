Журналисты телеканала «24KZ» побеседовали с создателями сериала «Перекрёсток»

Легендарный казахстанский сериал «Перекрёсток» возвращается на экраны. В этом году ленту покажут в улучшенном цифровом качестве. Такой подарок зрителям сделал телеканал «Хабар» в честь предстоящего 30-летнего юбилея. Журналисты «24KZ» побеседовали с продюсером картины в Великобритании.

Полюбившаяся телезрителям семейная сага, рассказывающая о жизни алматинцев, вышла на экраны в 1996 году. Тогда для съёмок сериала привлекли британских партнёров. Приглашенные специалисты помогли адаптировать сюжет сериала к казахстанской действительности 90-х. Катя Краусова – одна из продюсеров, работавших над созданием сериала.

Катя Краусова, продюсер:

– Помню, этот сериал даже получил главный приз на одном из телефестивалей. Председатель жюри, известный журналист Владимир Познер поинтересовался, как вы сняли в Казахстане сериал, аналогов которому нет в России. Я ответила, что это результат работы большой команды и передовых технологий Британии.

«Перекресток» стал первым казахстанским сериалом, производство которого стало уникальным явлением в эпоху нестабильной экономики и дефицита бюджета. При переходе с рубля на тенге после развала Советского Союза люди потеряли часть своих сбережений из-за девальвации. В результате у населения резко упало доверие к банкам. Чтобы исправить ситуацию, по просьбе руководства Нацбанка создатели ленты посвятили этой теме одну из серий. Ровно через месяц ситуация изменилась. Население стало чаще открывать вклады.

Катя Краусова, продюсер:

– Можно привести много других примеров: образование, малый бизнес, семейные проблемы. Вместо того, чтобы читать о них лекции, мы включаем их в сценарий и это помогает донести важные истины до миллионов зрителей.

Во время работы над сериалом Катя Краусова проживала в Алматы четыре года. Британка словацкого происхождения за это время сдружилась со всей творческой командой. Связь с ними через социальные сети поддерживает до сих пор. Сейчас женщина живет в Великобритании, занимается съемками документальных фильмов. Она мечтает, что в будущем у легендарной картины появится продолжение.

Катя Краусова, продюсер:

– Я уверена, что жизнь героев сериала будет интересна зрителю даже спустя 30 лет. Конечно, если удастся вместе собрать всех актеров. Также можно говорить о достижениях Казахстана за 34 года. Я хочу, чтобы «Хабар» оставался лучшим телеканалом.

Съемки над сериалом завершилась в 2000 году. Почти 500 серий посмотрели 60 миллионов человек в Казахстане, России, Узбекистане и Китае.

Авторы: Асель Абдыкалыкова, Галымжан Караманулы