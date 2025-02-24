Ледоход начался в Кызылординской области

В состояние повышенной готовности приведены службы гражданской защиты Кызылординской области. В регионе начался ледоход, передает «24KZ».

На сегодняшний день в южных районах река Сырдарья полностью очищена ото льда. В северных – его толщина достигает 40 сантиметров. В зоне риска оказались 29 прибрежных сёл с населением 70 тысяч человек. На опасных участках реки спасатели ведут круглосуточное наблюдение. По прогнозам специалистов, ледоход на Сырдарье достигнет Аральского моря к середине марта.

Бейбитхан Спанов, руководитель управления ДЧС области:

– Пока ситуация на реке стабильная. Но в случае возникновения заторов будем взрывать лёд. С самых опасных участков эвакуированы домашние животные, информированы местные жители. Провели воздушный мониторинг реки, в готовность привели все эвакуационные пункты, пункты обогрева и временного размещения.