Выставка лакокрасочной продукции проходит в столице

Астана в эти дни стала главной точкой притяжения для специалистов лакокрасочной индустрии. В экспозиционном центре EXPO открыли международную выставку, передает «24KZ». В павильонах представлены новейшие разработки, передовые технологии.

Представьте себе мир без красок: серый, однообразный, безликий. Именно цвет делает реальность живой. Central Asia Coatings Show 2025 – не просто выставка лакокрасочной индустрии, а палитра возможностей, где смешиваются инновации, бизнес и передовые идеи.

Кристина ким, заместитель гендиректора ТОО Alina Group:

– Здесь собралось 15 стран-участников. Это возможность для того, чтобы обменяться опытом, познакомиться, рассказать о себе, услышать других и о новостях рынка лакокраски.

В выставке участвуют больше 100 компаний и специалистов из 15 стран, в том числе из Китая, Польши, Турции, Германии, Ирана и России. Экспозиция многообразная: от экологичных покрытий до ультрасовременных технологий нанесения.

Гульмира Баймаганбетова, коммерческий директор ТОО «Завод ВМП Астана»:

– Большую благодарность выражаем организаторам этой выставки, нашему Министерству, союзу химии, которые поддерживают такие мероприятия и дают возможность таким производителям как мы, выставить, показать себя.

Выставка – это не только стенды и презентации. На бизнес-конференциях выступят более 30 спикеров из разных стран. Они расскажут, как развивать индустрию, находить новые решения и внедрять «умные» технологии в производство.

Эрика Краснай, руководитель отдела маркетинга компании BSF Paints:

– Мы очень рады участвовать в такой большой выставке. К нам подходят много различных партнёров, мы устанавливаем какие-то бизнес-связи, поэтому очень рады за организацию и приглашение.

Продлится выставка 3 дня, вход свободный.

Авторы: Рауль Габитов, Жандос Битабаров