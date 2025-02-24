Новый авиарейс по маршруту Шымкент-Будапешт запустят в конце мая

Новый авиарейс по маршруту Шымкент-Будапешт запустят 27 мая этого года. Об этом сообщили на международной туристической выставке в Венгрии, где Казахстан принял участие. Гостям форума презентовали культурное наследие и природное разнообразие Казахстана, передает «24KZ».

Показали видеоролики о достопримечательностях страны, рассказали о новой визовой категории Neo Nomad Visa, а также познакомили с национальными играми, музыкальными инструментами, традиционной одеждой и кухней.

Абзал Сапарбекулы, посол РК в Венгрии:

– Это крупнейшая туристическая выставка в Центральной Европе. В этом году участвуют более 200 различных турагентств и компаний из 45 стран. За одну неделю выставку посетят более 30 тысяч человек. Казахстан участвует во второй раз.

Давид Биро, координатор проектов представительства Организации Тюркских государств в Венгрии:

– В сфере туризма Казахстан реализует крупные инфраструктурные проекты и развивает новые маршруты. Также реализуются проекты, связанные с культурным наследием, как, например, в Туркестане. В будущем Венгрия получит уникальную возможность открыть для себя Казахстан, исследовать его глубокую культуру, природу и историческое наследие.