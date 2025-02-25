Преступлений среди несовершеннолетних стало меньше в Сатпаеве

В городе Сатпаеве области Ұлытау снизилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, передаёт «24KZ».

С начала года полицейские зарегистрировали только четыре факта. В этот же период в 2024 году произошло шесть преступлений с участием подростков.

Нередко причиной содеянного является незнание норм закона, отмечают полицейские. Наркопреступления, интернет-мошенничество, буллинг и нарушение общественного порядка стали тематикой встречи со студентами Сатпаевского технологического колледжа. Представители полиции, прокуратуры и неправительственных организаций рассказали им о возможных последствиях необдуманных поступков.

Арман Садыков, первый заместитель начальника отдела полиции г. Сатпаева:

- Мы заинтересованы со всеми службами, чтобы довести до детей, подсказать, научить. Сказать, что имеется уголовная статья, за которую можно понести ответственность, вплоть до уголовного наказания. Поэтому мы на постоянной основе, можно сказать, ежедневно посещаем школы, колледжи.