Уже две недели нет ветра в Усть-Каменогорске и Семее

В Усть-Каменогорске и Семее уже две недели нет ветра. В результате вредные вещества продолжают накапливаться в воздухе. А в Караганде экологи считают, что жители задыхаются совсем не из-за метеоусловий, передаёт корреспондент «24KZ».

Возникновение неблагоприятных метеорологических условий спровоцировал антициклон, пришедший из Монголии. При ухудшении обстановки школы могут перевести на дистанционный формат обучения. К примеру, Усть-Каменогорск находится в горной местности, и все вредные выбросы оседают непосредственно в жилых зонах.

По данным «Казгидромета», сейчас предельные концентрации оксида углерода, хлористого водорода и сероводорода в атмосфере превышены втрое.

Любовь Бухтоярова, начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по ВКО:

- Уже в течение 15 дней в городе сохраняется безветрие, НМУ — неблагоприятные метеоусловия. К концу февраля мы ждём выход южного циклона, в связи с чем ожидается повышение температуры, осадки в виде снега и небольшое усиление ветра.

Такие же прогнозы дают в Семее, где безветренная погода держится уже 14 дней. Как сообщают синоптики, в ближайшие три дня в регионе ожидается смена погоды.

Любовь Бухтоярова, начальник отдела прогнозов РГП «Казгидромет» по ВКО:

- С учётом того, что в ближайшие два дня мы продлим неблагоприятные метеоусловия, общее количество дней составит 16. Смену погоды ждём 27–28 февраля. Это связано с выходом южного циклона, который принесёт повышение температуры, снег и небольшое усиление ветра.

ЭКОЛОГИ: ПРИЧИНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В КАРАГАНДЕ — ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Карагандинский эколог Дмитрий Калмыков подчёркивает, что главная причина загрязнения воздуха — не безветренная погода, а печное отопление, которое по-прежнему распространено, а также вредные выбросы промышленных предприятий. Из-за этого в воздухе накапливается большое количество токсичных веществ. А при отсутствии ветра картина экологического бедствия становится особенно заметной.

Дмитрий Калмыков, эколог:

- Не ветер виноват. Виноваты мы, потому что у нас промышленность и даже домашние печки страшно грязные. И у государства нет даже законов, которые позволяют заставить предприятия снижать выбросы. Грязи мы выбрасываем столько, что, как только погода не уносит всю эту грязь в степь, дышать практически невозможно и не рекомендуется.

Специалисты говорят, что к концу недели ситуация в регионах должна измениться — безветрие и смог сменит ветреная, но тёплая погода.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Ботакоз Дандыбаева, Вячеслав Ветлугин, Лиана Жамлиханова.