Акмолинцы боятся остаться без транспортного сообщения весной

Остаться без транспортного сообщения боятся жители села Беловодское в Акмолинской области. Каждый год из-за разлива реки они на несколько дней отрезаны от цивилизации.

По словам местных жителей, строительство нового моста могло бы решить многолетнюю проблему, передаёт корреспондент «24KZ».

Жители села Беловодское всегда с тревогой ждут таяния снега. Его в этих краях много, поэтому весной талые воды заполняют всю округу. Сельчане в это время стараются лишний раз не покидать населённый пункт.

Аслан Абуталипов, корреспондент:

- Особенно тяжело местным жителям приходится весной, когда река Жаман-Кайракты разливается, и село остаётся без транспортного сообщения. Добираться в райцентр или другие населённые пункты приходится по объездной дороге, но и на это уходит немало времени.

Терекбай Саябай, житель с. Беловодское:

- Каждый год такая ситуация – проезд в село размывает. Весной мы остаёмся отрезанными от цивилизации. В соседнее село Перекатное на работу люди ходят пешком через железнодорожный мост, а это несколько километров. Хотелось бы, чтобы построили мост. Тогда сельчанам было бы намного легче. Есть проблемы с освещением улиц. Фонари есть только на двух улицах, а в остальных их нет.

Трудности весной испытывают и школьники из соседних сёл. Они каждый день приезжают на занятия в школу села Беловодское.

Мерекебай Дуйсенбай, директор школы с. Беловодское:

- Перед паводками школьники из села Перекатное временно переезжают сюда. Где-то две недели или чуть больше они живут здесь у родственников.

Местные власти пояснили, что построить мост через реку Жаман-Кайракты невыгодно. В селе Беловодское проживает чуть больше 400 человек, а на возведение сооружения уйдут сотни миллионов тенге.

Еламан Карашин, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Жаксынского района:

- Данный вопрос мы не скрываем. Ежегодно в рамках подготовки к противопаводковым мероприятиям и в целях сохранения жизни населения заранее проводятся необходимые работы. Тяжелобольные, люди престарелого возраста, беременные женщины заранее вывозятся на территорию районного центра.

Местные власти обещают окончательно решить другие инфраструктурные вопросы села. Акимат района намерен выделить средства и провести освещение на пяти улицах села Беловодское.

Авторы: Аслан Абуталипов, Виктор Полянный.