Международная выставка Central Asia Coatings Show 2025 проходит в EXPO

C 24 по 26 февраля в Астане собираются специалисты лакокрасочной отрасли со всего мира. В выставочном центре EXPO стартовала международная выставка Central Asia Coatings Show 2025, где представлены новейшие разработки и передовые технологии индустрии.

Начало выставки ознаменовала торжественная церемония, где с приветственными речами перед гостями выступили представители Министерства промышленности и строительства РК, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Союза химической промышленности Казахстана, Ассоциации химической промышленности КАZХИМИЯ и так далее. Подчеркнув важность мероприятия для развития химической и строительной промышленности региона, ведущие эксперты пожелали успехов присутствовавшим компаниям в налаживании деловых контактов.

На выставке собрались более 100 компаний и специалистов из 15 стран, включая Казахстан, Китай, Польшу, Турцию, Германию, Иран, Россию и другие. Участники презентуют экологичные покрытия, современные технологии нанесения и другие инновационные решения.

Кристина Ким, заместитель генерального директора ТОО ALINA GROUP, отметила, что:

«Здесь собрались 15 стран-участников. Это возможность обменяться опытом, познакомиться, рассказать о себе, услышать о новинках рынка лакокраски».

Говоря о поддержке отрасли, коммерческий директор ТОО «Завод ВМП Астана» Гульмира Баймаганбетова выразила благодарность организаторам и государственным структурам за поддержку подобных инициатив:

«Большую благодарность выражаем организаторам этой выставки, нашему министерству, союзу химии, которые поддерживают такие мероприятия и дают возможность отечественным производителям, как мы, выставиться и показать себя».

Помимо выставочных стендов, в рамках мероприятия проходят бизнес-конференции, где более 30 спикеров из разных стран обсуждают развитие индустрии, поиск новых решений и внедрение «умных» технологий в производство.

Эрика Краснай, руководитель отдела маркетинга компании «BSF Paints», поделилась впечатлениями:

«Мы очень рады участвовать в такой масштабной выставке. К нам подходят различные партнёры, устанавливаются новые бизнес-связи, поэтому очень рады за организацию мероприятия».

Выставка Central Asia Coatings Show 2025 продлится три дня, а вход на мероприятие остаётся свободным для всех желающих. Это уникальная возможность для специалистов, предпринимателей и всех, кто интересуется лакокрасочной индустрией, узнать о последних тенденциях и найти перспективные бизнес-контакты.