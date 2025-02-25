Более 116 млрд тенге выделено для поддержки аграриев

Из резерва Правительства выделено более 116 млрд тенге для поддержки отечественных аграриев. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает «24KZ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Документ принят во исполнение поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства 28 января 2025 года, по обеспечению льготного финансирования посевных и уборочных работ в объеме не менее 700 млрд тенге.

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей доступным кредитованием, а также стабилизации финансового состояния аграриев, постановлением предусматривается выделение из резерва Правительства порядка 116 млрд 772 млн тенге.

Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретения сельскохозяйственной техники отечественного производства. Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Казагрофинанс» — для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг, а также удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Напомним, в рамках исполнения поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства РК 7 февраля 2024 года, правительством было обеспечено еще в декабре 2024 года выделение первых 100 млрд тенге в целях увеличения в 2025 году объемов финансирования на весенне-полевые и уборочные работы.