Зарплату ветеринарам ВКО поднимут на 15%

Как минимум на 15% поднимут зарплату ветеринарам Восточного Казахстана. Так местные власти рассчитывают привлечь в регион молодых специалистов.

При этом для действующих сотрудников ещё не созданы все условия работы. Часто им приходится использовать личный транспорт для выезда на вызовы. Один день с сотрудниками ветеринарной службы провёл корреспондент «24KZ».

10-минутная планёрка – и тут же выезд, тотальный цейтнот. Как минимум полдня в дороге проводят ветеринары Глубоковского района. 14 специалистов обслуживают 17 отдалённых друг от друга сельских округов, и везде нужно успеть. Компенсировать нехватку сотрудников непросто – в регионе не хватает более 70 ветеринарных врачей.

Надолго в профессии остаются только патриоты своего дела. При зарплате в 200 тысяч тенге приходится ещё и эксплуатировать личный транспорт – служебные машины давно не обновляли. Ветеринарный врач Анна Волкова загружает медикаменты в свой старый внедорожник. Нужно спешить на вызов.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

- Ветеринары – это, по сути, универсальные работники, которые являются и водителями, и врачами в одном лице. Вот сейчас мы с Анной едем на вызов. Какой у нас вызов, Анна?

- Вызов у нас сейчас экстренный. У коровы отёл произошёл ночью, владельцы ждали, когда у коровы отойдёт послед. Но в течение 10-12 часов послед не отошёл, поэтому нам сейчас его нужно механически удалять.

Анна успевает – корову Звёздочку и телёнка удаётся спасти. Но трудиться на свой страх и риск на старой технике небезопасно в первую очередь для людей. Зимы на востоке суровые. У ветеринара Сергея Логинова своей машины нет, но есть лошадь – она и выручает.

Сергей Логинов, ветеринарный врач:

- Труднодоступные места, отгонные участки – там обязательно на коне, только на коне проедешь. Сандыктас, отгонные участки, там в основном либо горы, либо кустарники – только на коне пройдёшь.

Именно поэтому для ветеринарных служб региона в этом году обещают закупить свыше 120 спецмашин.

Салтанат Курмангалиева, руководитель отдела ветеринарии Глубоковского района ВКО:

- Автопарк не обновлялся с 2013 года. В 2013 году получили 13 «Нив», сейчас вот поэтому ветврачи, сами видите, ездят на своих машинах. Теперь ждём – в марте будет обновление автопарка.

Для восполнения дефицита кадров в этом году ветеринарным врачам поднимут зарплату. В районах требуется более 70 человек.

Рамиль Сагандыков, руководитель Управления ветеринарии ВКО:

- Выделено дополнительно 251 миллион тенге – это идёт на повышение заработной платы. На сегодняшний день планируется повышение зарплаты до 15% по сравнению с прошлым годом. Это не окончательное решение, повышение продолжится.

По программе «С дипломом в село» работающих в селах ветеринаров будут стабильно обеспечивать жильём. За счёт республиканского и региональных бюджетных дотаций в этом году почти 2 миллиарда тенге инвестируют в переоснащение ветеринарных пунктов.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин.