Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в ОАЭ

Елена Рыбакина продолжает защиту своего титула на турнире категории WTA 500 в Абу-Даби, передаёт «24KZ».

Второй матч казахстанки оказался таким же конкурентным, как и первая игра на первенстве в ОАЭ. За выход в полуфинал первая ракетка страны встретилась с Онс Жабер из Туниса. Рыбакина вновь была на грани вылета.

Казахстанка уверенно выиграла первый сет со счётом 6:2. Однако Жабер переломила ход игры, забрав победу во второй партии со счётом 6:4. Третий сет был самым напряжённым. Преимущество буквально переходило от одной теннисистки к другой. В итоге встреча затянулась до тай-брейка, где Рыбакина изначально уступала. Но потом казахстанка взяла пять розыгрышей подряд, обеспечив себе этим выход в полуфинал.

Следующей соперницей Рыбакиной станет швейцарка Белинда Бенчич. Общий призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет более 1 млн долларов.