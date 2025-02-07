Казахстанские хоккеистки выиграли очередной матч на Азиатских играх, передаёт «24KZ».

Отечественная сборная вновь отметилась большим количеством заброшенных шайб и минимальным пропуском голов. На этот раз неудачу в матче с казахстанками потерпели хоккеистки из Тайбэя. Причём первый гол достался тайваньским спортсменкам. Но Лариса Свиридова ответила, и первый период завершился со счётом 1:1.

Во втором отрезке казахстанки перехватили инициативу и начали забрасывать одну шайбу за другой. Период завершился четырьмя голами национальной команды. Два из них принадлежали Надежде Филимоновой. Ну а Юлия Буторина и Малика Алдабергенова забросили по одной шайбе.

Последний период остался без заброшенных шайб. В итоге женская сборная Казахстана выиграла третий матч на Азиаде со счётом 5:1.