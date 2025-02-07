Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Тайбэем

Продолжает успешное выступление на Азиаде и мужская сборная Казахстана по хоккею, передаёт «24KZ».

На этот раз команда Олега Болякина с невероятным счётом победила соперников из Тайбэя. К концу матча на табло горели 17:0. Самым результативным игроком стал Кирилл Панюков, оформивший пента-трик. Кроме того, он записал на свой счёт две голевые передачи.

Таким образом, казахстанский коллектив уверенно возглавляет турнирную таблицу группы A, добившись победы в каждом из трёх сыгранных к настоящему моменту матчей. На очереди — встречи со командами Японии и Южной Кореи.

Напомним, казахстанская сборная четырежды побеждала на Азиатских играх: в 1996, 1999, 2011 и 2017 годах.