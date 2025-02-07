Сборная Казахстана по шорт-треку успешно пробилась в четвертьфинал Азиатских игр

Все три представителя мужской команды Казахстана по шорт-треку, выступающих на дистанции 1000 метров, пробились в четвертьфинал Азиатских игр, передаёт «24KZ».

Айбек Насен в своём забеге показал второй результат. Глеб Ивченко финишировал первым. Также победителем забега стал Адиль Галиахметов. На Азиатских играх состоялись и предварительные забеги соревнований на дистанции 1000 метров у женщин.

В следующий раунд удалось пробиться Ольге Тихоновой и Малике Ермек. Алина Ажгалиева финишировала в забеге четвёртой и не смогла выйти в 1/4

КАЗАХСТАНСКАЯ КОМАНДА ПРОБИЛАСЬ В ФИНАЛ ЭСТАФЕТЫ В ШОРТ-ТРЕКЕ

На зимних Азиатских играх сборная Казахстана успешно выступила и в полуфинале смешанной эстафеты на 2000 метров. Наши спортсмены заняли второе место в своём забеге и вышли в финал. Решающая гонка пройдет уже завтра.