18 медалей выиграл Казахстан на турнире по боксу в Испании

Казахстанские боксеры завоевали 18 медалей на турнире Boxam Elite-2025 в Ла-Нусии (Испания), сообщает Sports.kz.

По итогам соревнований отечественные спортсмены выиграли 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Золото стране принесли Нурзат Онгаров (48 кг), Баглан Кенжибек (54 кг), Ерхан Турдан (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Алмат Абдуали (63,5 кг) и Дархан Дуйсебай (71 кг). Серебряными призерами у мужчин стали Ернар Карап (48 кг), Актилек Орынбасар (54 кг) и Жандос Кыдыралиев (63,5 кг), у женщин – Роксана Гасымова (48 кг) и Бакыт Сейдиш (70 кг). Бронзовые медали в составе мужской сборной выиграли Жасулан Тилеумбек (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Елнур Суюнбай (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг) и Даниял Сапарбай (92+ кг), в составе женской команды – Диана Магауяева (75 кг).