Азиада-2025: в копилке Казахстана 7 медалей

С начала зимних Азиатских игр в Китае Казахстан завоевал 7 медалей. Историческое «золото» в копилку страны принесла мужская сборная по шорт-треку, передает «24KZ».

Серебряные трофеи забрали конькобежцы и лыжники. Бронза у женской команды по конькобежному спорту и у атлетки по фристайл-акробатике Аяна Жолдас. В общем медальном зачёте Казахстан находится на четвёртом месте. В тройке лидеров Китай, Япония и Южная Корея.

Абзал Ажгалиев, представитель команды Казахстана по шорт-треку:

– Мы выиграли золотую медаль. Для казахстанского шорт-трека это новый этап. Вчера впервые в истории мы завоевали «серебро», а сегодня – «золото». Мы растём и готовы не только выступать на таком же уровне, как и лидирующие команды мира, но и побеждать их.

Пётр Гамидов, главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку:

– Безусловно, мы рады. Тяжелая ответственность на нас висела, так как мы открывали медальный зачет, завоевали первые медали. Конечно, мы радуемся. Мы принесли первое золото Казахстану. Желаем всем остальным видам спорта показать такой же результат. Мы старались, поработали и сегодня ночью уже улетаем на мужской этап Кубка мира. Мы планировали, что в командных дисциплинах у нас должно было быть золото. Это шорт-трек, здесь всё может произойти, но тем не менее команда настроена. Даже в связи с тем, что не получилось в «личке», расстроились, но собрались перед финалом.