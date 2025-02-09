Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по парабиатлону. Он одержал победу в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км, опередив соперников из Канады и Америки, передает «24KZ».

Отметим, в первый день соревнований наш параспортсмен завоевал бронзовую медаль в спринте на 7,5 км с результатом 20:55. Напомним, чемпионат мира проходит в Словении в городе Поклюка.

Ербол Хамитов, чемпион мира по парабиатлону:

– Хотел бы поблагодарить весь Казахстан за огромную поддержку своих родных и близких. Спасибо, что поддерживаете, впереди у нас еще много соревнований, много побед. Алга, Казахстан!