UFC официально анонсировал турниры

UFC опубликовал в Instagram анонс трех весенних турниров, сообщает Sports.kz.

29 марта в Мехико (Мексика) пройдет турнир UFC on ESPN 64, хедлайнерами которого станут мексиканский боец Брэндон Морено (22-8-2) и австралийский фатер Стив Эрцег (12-3).

12 апреля в Майами (США, штат Флорида) пройдет 314-й номерной турнир – кард возглавят бразильянка Вирна Жандироба (21-3) и китаянка Янь Сяонань (19-4).

Также UFC спустя десять лет возвращается в Монреаль (Канада), где 10 мая пройдет 315-й номерной турнир.

Отметим, что UFC пока не анонсировал титульный бой Шавката Рахмонова (19-0) и американского бойца Белала Мухаммада (24-3).