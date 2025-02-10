Зимняя Азиада-2025: Казахстан на восьмом соревновательном дне в Харбине

В китайских городах Харбин и Ябули в самом разгаре девятые Зимние Азиатские игры. Сборная Казахстана уже отметилась медалью высшей пробы. Её в актив команды принесли отечественные шорт-трекисты в мужской эстафете.

Для Казахстана это первое золото в истории данного вида спорта. Одним из свидетелей чемпионского забега в Харбине была корреспондент «24KZ» Зарина Кусанова.

Абзал Ажгалиев, представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку:

- Поздравляю всю страну с такой радостью, с золотой медалью. Я думаю, мы смогли порадовать весь Казахстан. Ранее, когда мы радовались историческому серебру в миксте, мы пообещали, что будет ещё одна историческая медаль. На этой Азиаде мы смогли победить чемпионов мира и Олимпийских игр. Уровень нашего шорт-трека растёт постоянно. Мы можем конкурировать с любыми странами. Ещё раз хочу поздравить, потому что это большая победа для нашей страны. Поддерживайте зимние виды спорта! Мы ради вас, ради страны, показываем такой высокий результат.