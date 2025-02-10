Казахстанские боксёры завоевали 18 медалей на турнире в Испании

Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире в Испании, передаёт «24KZ».

Национальная команда завоевала 18 наград — 6 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых — и заняла первое место в медальном зачёте. На втором месте — Англия, у которой 13 медалей. Третьей командой по итогам турнира стала Украина, выигравшая 15 наград.

Женская сборная Казахстана не смогла выиграть золотых медалей — у неё в копилке два серебра и одна бронза.