Новый тренер сборной РК по футболу назвал состав перед отбором на ЧМ-2026

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев объявил список футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор в преддверии старта квалификации на предстоящий чемпионат мира, передаёт «24KZ».

Он пройдёт в период с 10 по 18 февраля в турецком городе Белек. Основной целью краткосрочного сбора является просмотр потенциальных кандидатов в сборную. На УТС вызваны 22 игрока, представляющих разные отечественные клубы.

Отметим, что сборная Казахстана попала в группу J отборочного турнира вместе с командами Уэльса, Лихтенштейна, Северной Македонии и Бельгии.

Национальная команда начнёт отборочный этап 22 марта выездным матчем против Уэльса, а через три дня встретится в гостях с Лихтенштейном.