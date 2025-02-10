Азиада-2025: сборная Казахстана по хоккею завершила групповой этап на первом месте

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч в рамках группового этапа на Азиатских играх в китайском Харбине, передаёт «24KZ».

Подопечные Олега Болякина встречались с командой Южной Кореи и одержали непростую победу со счётом 2:1.

Казахстанцы вырвали победу в третьем периоде, когда точными бросками отметились Артём Лихотников и Роман Старченко. Благодаря этому успеху отечественные хоккеисты набрали 15 очков в пяти матчах и заняли первое место в группе «А». Южнокорейская команда с 11 очками стала второй.

Оба коллектива ещё до очного противостояния гарантировали себе выход в плей-офф.

Напомним, по итогам группового турнира Казахстан обыграл Таиланд, Китай, Китайский Тайбэй и Японию.