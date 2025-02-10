В Туркестане проходит турнир по боксу памяти Бекзата Саттарханова

Открытый республиканский турнир по боксу среди юношей, посвященный юбилею Бекзата Саттарханова, проходит в Туркестане, передает «24KZ». В этом году соревнования состоялись в новом спорткомплексе имени олимпийского чемпиона и приурочены к его 45-летию.

На церемонии открытия присутствовала мать боксёра – Сырлыгуль Шойбекова. Среди гостей также первый тренер Бекзата – Нурлан Жумабаев.

Турнир объединил более 200 участников из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Соревнования продолжатся до 13 февраля.

Сырлыгуль Шойбекова, мать Б.Саттарханова:

- Это не просто очередной турнир, а особенный. Спортивный комплекс, посвящённый Бекзату, только что завершён, и впервые здесь проводится турнир в его честь. Я благодарна всем, кто организовал это мероприятие. Желаю побед всем участникам, а нашим детям – удачи и светлого пути!