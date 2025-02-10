Итоги восьмого соревновательного дня зимних Азиатских игр

Еще две медали в копилку национальной сборной принесли казахстанцы на IX зимних Азиатских играх, которые проходят в Китае. Обе награды завоеваны в лыжных дисциплинах, сообщает «24KZ».

Серебряными призерами стали фристайлисты в смешанном командном выступлении по акробатике. Коллектив в составе Аяны Жолдас, Шерзода Хаширбаева и Асылхан Асана смог обогнать японскую команду, но уступил спортсменам из Китая.

В лыжных гонках Олжас Климин завоевал бронзовую медаль в спринте на 10 км свободным стилем, уступив представителям Японии чуть меньше трёх секунд.

Понервничать отечественных болельщиков заставили и хоккеисты. В заключительном матче группового этапа они одержали победу над Южной Кореей со счетом 2:1.

Адиль Бекетаев, представитель сборной Казахстана по хоккею:

- Не получился только первый период, на самом деле. Второй и третий периоды мы владели игрой и просто страдала реализация в этом матче с корейцами. Так, в принципе, мы выполняли свою работу и задание. Первый период посмотрим, сделаем определенные выводы, готовимся дальше. Мы видим наших болельщиков, видим наши флаги, наши олимпийские куртки. Нам приятно, что за нас болеют и поддерживают. Для нас это немаловажный фактор, когда играешь в чужой стране, где много болельщиков против тебя болеют. Пусть это будет пять болельщиков, всё равно приятно.