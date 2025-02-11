Президент УЕФА посетит с визитом Казахстан

Президент УЕФА Александер Чеферин посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом стало известно по итогам встречи главы Федерации футбола Казахстана Марата Омарова со спортивным функционером, передаёт «24KZ».

Одним из ключевых вопросов встречи стало обсуждение возможности проведения в Казахстане крупного европейского турнира. Так, Казахстан обозначил готовность в будущем принять у себя финальный турнир молодежного чемпионата Европы и финал Лиги конференций УЕФА.

Игры планируется провести в Алматы или Астане. Также Марат Омаров провёл переговоры с руководителем судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.