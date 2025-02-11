Глава НОК РК отметил победу спортсменов на Азиатских играх-2025

Мужская команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала золотую медаль Азиатских игр. Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках, передает «24KZ».

Шерзоду Хаширбаеву и Роману Иванову удалось обойти главных фаворитов соревнований – сборную Китая, в составе которой были Олимпийские чемпионы. Во второй попытке отечественным фристайлистам удалось набрать почти 98 баллов. Данный результат стал победным. Второе и третье место остались за атлетами из Поднебесной. Асан Асылхан и Динмухаммед Райымкулов стали четвёртыми.

Отметим, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиады в этом виде спорта.

Аян Толеген, руководитель пресс-службы дирекции развития спорта МТС РК:

– Не каждый спортсмен осмеливается делать такие пируэты на такой высоте. То, что Казахстан входит в эту когорту стран и выигрывает у олимпийских чемпионов из Китая на их же земле, на их трамплинах, дорого стоит. То, что Шерзод с Романом сделали – это точно войдёт в историю. Глядя на них наши юные спортсмены, наши подрастающие спортсмены, они, увидев эту победу, конечно, загорятся и у нас в любом случае появятся последователи этих чемпионов.

АЗИАДА-2025: КАЗАХСТАНСКИЕ БИАТЛОНИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Чемпионом Зимних Азиатских игр стал и биатлонист Владислав Киреев. Он быстрее всех преодолел спринт на десять километров. На втором месте расположился казахстанский спортсмен Вадим Куралес. Бронза досталась китайцу Гу Цаню. Таким образом, теперь в активе сборной Казахстана 13 медалей Азиады, из них три золота, шесть серебряных и четыре бронзовых награды. Поздравил казахстанцев с очередной наградой высшей пробы глава НОК Геннадий Головкин.

«Поздравляю всех казахстанцев и лично Владислава Киреева с титулом чемпиона Азиатских игр. У биатлона в нашей стране богатая история и сильные традиции, уверен, что эта победа станет вдохновением для тех, кто только начинает свой путь в этом виде спорта. Мы еще раз убедились, что наши спортсмены способны покорять любые вершины! Благодарим вас и ваших тренеров за кропотливый труд и несгибаемую волю к победе. Желаю, чтобы ваш спортивный путь был наполнен новыми достижениями, яркими моментами и незабываемыми победами», - отметил глава НОК.