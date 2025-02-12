Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал Азиады

Мужская хоккейная сборная Казахстана продолжает уверенной поступью идти к золоту Азиады, сообщает «24KZ».

Команда вышла в полуфинал, сокрушив представителей Гонконга. Итоговый счёт четвертьфинального матча после трёх периодов составил 24:0. Это самая крупная на данный момент победа нашей сборной в турнире. Роман Старченко, Дмитрий Гренц и Евгений Рымарев при этом отличились хет-триками.

Уже завтра в полуфинале подопечные Олега Болякина встретятся с коллективом Китая.

Отметим, что казахстанской команде удавалось выиграть Азиатские игры четыре раза: в 1996-м, 1999-м, 2011-м, а также в 2017-м годах.