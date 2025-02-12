Как прошел 9-й соревновательный день Азиатских игр

Девятый соревновательный день зимних Азиатских игр ознаменовался для сборной Казахстана полным комплектом медалей, сообщает «24KZ».

Так, в высокогорном кластере Ябули наши представительницы во фристайл-акробатике завоевали бронзовые награды.

Но главный успех ждал национальную команду в выступлении мужских дуэтов. Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев в своей лучшей попытке набрали почти 98 баллов и тем самым опередили своих соперников из Китая, которые расположились на втором и третьем местах. Затем успех подкрепили биатлонисты.

В спринте на 10 километров Владислав Киреев завоевал золотую медаль, а Вадим Куралес расположился на втором месте. Таким образом, спортсмены принесли сборной сразу две награды в биатлоне.

В итоговом медальном зачете наша сборная продолжает удерживать четвертое место. В активе национальной команды три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. Продолжают возглавлять таблицу хозяева соревнований, на втором месте располагается Южная Корея, на третьем – Япония.