Казахстанские фигуристы попали в топ-5 на Азиаде-2025

Казахстанские фигуристы Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова завершили выступление на Азиатских играх-2025 в Харбине, сообщает olympic.kz.

Они представляли страну в танцах на льду.

12 февраля спортсмены выступили с программой произвольного танца.

Датиев и Наурызова набрали 87,14 балла. В сумме у казахстанских фигуристов 142,16 и итоговое пятое место.

Победу одержал дуэт из Японии Утана Ёшида/Мамая Морита – 173,31.

Второе место осталось за Юнфей Рен/Чжанинь Ксинь (Китай) – 171,25 балла. Бронзовую медаль завоевали японцы Азуса Танака и Шинго Нишияма – 163,71.