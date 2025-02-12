Призёров Азиатских игр встретили в аэропорту Алматы

Конькобежец Евгений Кошкин и команда по фристайл-акробатике, серебряные призёры зимних Азиатских игр вернулись в Алматы. Отметим, Евгений Кошкин занял второе место на дистанции 100 метров, уступив лишь титулованному китайскому спортсмену Гао Тиньюю, передает «24KZ».

Индира Унгарбаева, корреспондент:

– Буквально несколько минут назад приземлился самолет из Ханчжоу. Уже скоро спортсмены выйдут в зал прилёта. Здесь собрались родные и близкие Евгения Кошкина – его мать и брат, а также руководители и ученики Школы высшего спортивного мастерства. Вместе с Евгением прибывает и его супруга – спринтерша Кристина Силаева, которая тоже стала призёром Азиатских игр. Она завоевала бронзовую медаль. Этим же рейсом возвращаются казахстанские фристайлисты Шерзод Хаширбаев, Аяна Жолдас, Ардана Маханова и Асан Асылхан. Они завоевали серебряную медаль, пропустив вперёд только сборную Китая.